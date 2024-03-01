Кубок Португалии. 1/2 финала, первый матч

Спортинг – Бенфика – 2:1

Голы: Гонсалвеш, 9, Дьокереш, 54 – Аурснес, 69

Лиссабонские гранды встретились в полуфинале национального кубка. Спортинг минимально выиграл домашний матч, хотя имел колоссальное преимущество. Анатолий Трубин, который традиционно защищал ворота Бенфики, может радоваться, что пропустил только два гола.

В обоих эпизодах украинский голкипер не мог спасти команду – удары были очень точными, мяч залетал в ворота от штанг. Уже в дебюте матч Гонсалвеш воспользовался навесом Юлманда и пробил Трубина. В начале второго тайма Дьокереш проскочил Отаменди и не оставил Анатолию шансов.

Трубин трижды доставал мяч из сетки, однако шедевральный гол Сантуша в компенсированное время отменили из-за офсайда. Украинец при такой игре не мог претендовать на хороший балл. Оценка SofaScore – 6.7. Он забрал мяч после слабых ударов Диоманде и Дьокереша.

Интересно, что Бенфика могла отскочить в этом провальном матче. Ди Мария создал два гола за три минуты: идеально навесил на Аурснеса, а затем сам четко пробил в дальний угол. Однако гол аргентинца отменили, потому что Тенгстедт из офсайда мешал голкиперу.