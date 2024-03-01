Трубин проиграл лиссабонское дерби Спортингу в Кубке Португалии
Спортинг одолел Бенфику (2:1) в первом полуфинальном матче Кубка Португалии.
Кубок Португалии. 1/2 финала, первый матч
Спортинг – Бенфика – 2:1
Голы: Гонсалвеш, 9, Дьокереш, 54 – Аурснес, 69
Лиссабонские гранды встретились в полуфинале национального кубка. Спортинг минимально выиграл домашний матч, хотя имел колоссальное преимущество. Анатолий Трубин, который традиционно защищал ворота Бенфики, может радоваться, что пропустил только два гола.
В обоих эпизодах украинский голкипер не мог спасти команду – удары были очень точными, мяч залетал в ворота от штанг. Уже в дебюте матч Гонсалвеш воспользовался навесом Юлманда и пробил Трубина. В начале второго тайма Дьокереш проскочил Отаменди и не оставил Анатолию шансов.
Трубин трижды доставал мяч из сетки, однако шедевральный гол Сантуша в компенсированное время отменили из-за офсайда. Украинец при такой игре не мог претендовать на хороший балл. Оценка SofaScore – 6.7. Он забрал мяч после слабых ударов Диоманде и Дьокереша.
Интересно, что Бенфика могла отскочить в этом провальном матче. Ди Мария создал два гола за три минуты: идеально навесил на Аурснеса, а затем сам четко пробил в дальний угол. Однако гол аргентинца отменили, потому что Тенгстедт из офсайда мешал голкиперу.