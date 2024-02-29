СК Днепр-1 официально продлил контракт лидера, которого хотело подписать Динамо
Полузащитник СК Днепр-1 Алексей Гуцуляк пролонгировал свое сотрудничество с клубом.
СК Днепр-1 воспользовался опцией продления контракта с полузащитником команды Алексеем Гуцуляком. Соглашение будет действовать до завершения сезона 2024/2025. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
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К слову, этим футболистом интересовалось Динамо. Киевляне очень долго "вели" Гуцуляка и действительно рассматривали возможность его подписания, но прошлой зимой Александр Шовковский решил отказаться от идеи приглашения 26-летнего игрока.
Напомним, Алексей Гуцуляк перебрался в состав днепрян летом 2021 года. С тех пор хавбек сыграл за СК Днепр-1 66 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 10 ассистов. В нынешнем сезоне он входит в тройку самых результативных игроков команды.
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