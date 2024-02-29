Зинченко близок к возвращению на поле – 40-миллионный конкурент также на подходе после куда более страшной травмы
Главный тренер Арсенала Микель Артета имеет отличные новости из лазарета.
Эпидемия травм выкосила всех левых защитников “канониров”, поэтому на эту позицию пришлось наигрывать центрбека Якуба Кивьора. Впрочем, вскоре выбор Артеты может стать значительно шире.
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"Возвращение Тимбера, Зинченко и Томиясу? Это возможно, но нам нужно еще подождать и посмотреть. Если все будет в порядке, то они могут быть доступны в понедельник против Шеффилда", – цитирует Артету Football London.
Напомним, Зинченко не играл с начала февраля, когда получил травму голени. Тимбер только летом перешел из Аякса за 40 млн евро. Голландец начинал сезон в статусе основного левого защитника, но во втором матче за Арсенал "порвал" кресты и вылетел надолго.
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