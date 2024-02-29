Эпидемия травм выкосила всех левых защитников “канониров”, поэтому на эту позицию пришлось наигрывать центрбека Якуба Кивьора. Впрочем, вскоре выбор Артеты может стать значительно шире.

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"Возвращение Тимбера, Зинченко и Томиясу? Это возможно, но нам нужно еще подождать и посмотреть. Если все будет в порядке, то они могут быть доступны в понедельник против Шеффилда", – цитирует Артету Football London.

Напомним, Зинченко не играл с начала февраля, когда получил травму голени. Тимбер только летом перешел из Аякса за 40 млн евро. Голландец начинал сезон в статусе основного левого защитника, но во втором матче за Арсенал "порвал" кресты и вылетел надолго.

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