Ранее уже сообщалось, что администрация Андрея Павелко оставила в бюджете УАФ дефицит на несколько миллионов евро. Новому президенту организации Андрею Шевченко приходится искать выход из этой ситуации.

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По информации Sport.ua, новое руководство УАФ заняло у деловых партнеров около 700 тысяч евро сроком на два месяца для насущных потребностей этой общественной организации. Отмечается, что благодаря этим средствам сборная Украины сможет провести подготовительный сбор в Испании перед решающими матчами квалификации на Евро-2024.

Напомним, команда Сергея Реброва не смогла напрямую пробиться на континентальное первенство, поэтому в марте сыграет в плей-офф квалификации. В полуфинале Украина встретится со сборной Боснии и Герцеговины. Игра состоится 21 марта в городе Зеница. В финале стыкового раунда победитель этой пары сыграет против Израиля или Исландии.

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