"В этом сезоне был Гамбург, в прошлом – Варшава. Легия в прошлом году не играла в еврокубках, поэтому посмотреть на нас пришло много болельщиков. В этом году они играют в еврокубках, поэтому нам не было смысла играть с ними в одном городе.

В Гамбурге уже 20 лет не было футбола Лиги чемпионов. Для нас это был эксперимент, и он сработал. До этого в Польше проживало более трех миллионов украинских беженцев плюс украинцы, которые жили там до войны. Когда мы играли, стадион был полон.

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Мы постоянно передвигаемся. В Украине на внутренние игры мы не можем летать. Украина – большая страна, но на игры нам приходится ездить автобусом. Это может занять пять, шесть, восемь часов в одну сторону.

В обычные дни мы остаемся во Львове. Но что это значит? Мы снимаем отель за городом, и напротив отеля у нас есть тренировочная площадка. Семьи футболистов живут за пределами Львова, Киева или за рубежом. Игроки тренируются и возвращаются в отель. Они не просыпаются со своими близкими.

Прежде чем сыграть в Германии, мы поговорили с тамошними людьми, и им понравилась эта идея. Это был риск, но на матч против Антверпена пришло 40 000 человек – 90 процентов это немцы. Мы не знали, какой будет реакция на нас, но немецкий народ нас поддержал. И они поддерживали нас еще больше, когда мы хорошо сыграли и победили Барселону. Что в следующем сезоне? Мы не можем играть в Украине, имеем планы переехать в Дюссельдорф. Я надеюсь, что нас снова поддержат", – заявил Палкин в интервью The National.

Напомним, местная Фортуна Дюссельдорф сидит во второй Бундеслиге и вряд ли в ближайшее время сможет порадовать фанатов еврокубками. Главный стадион города – Меркур Шпиль-Арена, который вмещает 54 600 человек.

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