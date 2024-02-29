“Андрей Павелко вышел на свободу. Апелляционный суд города Львова с энной попытки удовлетворил его ходатайство и освободил из-под стражи.

Коломойский останется под стражей еще на 2 месяца – сумму залога уменьшили на 250 миллионов

Перевыборы в УАФ прошли успешно, так что никакой угрозы следствию он собой больше не представляет. Так получается?" – написал инсайдер Игорь Бурбас.

Напомним, 16 июня прошлого года суд отправил Павелко в СИЗО на 60 суток, но срок несколько раз продлевали. Против него открыли дело о хищении средств на строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей. Павелко отстранили от должности президента УАФ, а недавние выборы безальтернативно выиграл Андрей Шевченко.

Павелко был заинтересован в том, чтобы Зозуля "шарашил" Шевченко, – журналист