Рух победил Верес в матче 26-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Рух – Верес на "Футбол 24".

Верес повел в счете на 30-й минуте – Гайдучик пробил из-за пределов штрафной, а Слюбик, пытаясь заблокировать удар, переправил мяч в собственные ворота. Богдан реабилитировался после перерыва, сумев протолкнуть мяч в ворота Вереса.

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Таллес на 59-й минуте после паса с фланга от Карабина эффектно попал в девятку. Чуть позже забил уже и сам нападающий – Карабин классно убрал защитника и точно пробил в дальний угол.