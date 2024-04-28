Рух – Верес – 3:1 – видео голов и обзор поединка с эффектным автоголом и шедевром легионера
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Рух победил Верес в матче 26-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Рух – Верес на "Футбол 24".
48’ Богдан Слюбик
59’ Таллес Бренер
65’ Ярослав Карабин
Богдан Слюбик 30’
30’ Богдан Слюбик
48’ Богдан Слюбик
59’ Таллес Бренер
65’ Ярослав Карабин
Верес повел в счете на 30-й минуте – Гайдучик пробил из-за пределов штрафной, а Слюбик, пытаясь заблокировать удар, переправил мяч в собственные ворота. Богдан реабилитировался после перерыва, сумев протолкнуть мяч в ворота Вереса.
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Таллес на 59-й минуте после паса с фланга от Карабина эффектно попал в девятку. Чуть позже забил уже и сам нападающий – Карабин классно убрал защитника и точно пробил в дальний угол.
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