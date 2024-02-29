В матче против Аль-Шабаба фанаты провоцировали португальскую звезду, выкрикивая "Месси! Месси!". Криштиану Роналду отреагировал на действия фанатов, помахав рукой возле своего паха.

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После инцидента нападающий Аль-Насра попытался объяснить свои действия, сказав: "Я уважаю все клубы. Жест радости выражает силу и победу, и это не стыдно. Мы привыкли к этому в Европе". Впрочем, дисциплинарная комиссия лиги не оценила оправдание Роналду. Криштиану получил дисквалификацию на один матч и должен заплатить 2,6 тысячи долларов штрафа, сообщает Globo.

Таким образом, нападающий пропустит матч чемпионата Саудовской Аравии с Аль-Хаземом, который состоится в пятницу, 29 февраля.

Напомним, Криштиану Роналду в текущем сезона сыграл за Аль-Наср в 29 матчах во всех турнирах. В активе португальца 28 голов и 11 результативных передач.

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