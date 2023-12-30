Украина

Георгий Судаков имеет 4 варианта трансфера в АПЛ – Ман Сити, переход к Мудрику, Зинченко или Де Дзерби. Также лидер Шахтера стал третьим украинцем на радарах Наполи – Лига чемпионов выступила "витриной". И, наконец, в Италии утверждают, что Ювентус готовит зимний трансфер Судакова – есть звездная альтернатива и главное условие перехода звезды Шахтера.

Александрия официально попрощалась с тренером – специалист поедет к Маркевичу в Карпаты.

Черноморец попрощался с экс-голкипером Шахтера, который провел за "моряков" всего пять матчей.

Футболистка сборной Украины пыталась уехать в Россию. Телеграмм выдал оккупантам всю "скрытую" информацию.

Наши за границей

Андрей Лунин обогнал Кепу в битве за роль первого номера Реала – поступок украинца поразил Анчелотти. Позже "Футбол 24" удалось получить из Испании другую информацию. Лунин или Кепа: автор топ-инсайда об Анчелотти рассекретил имя основного вратаря Реала в 2024 году.

Артем Довбик может стать партнером Мудрика в Челси. Украинский форвард Жироны №1 в шорт-листе Почеттино.

Дженоа сенсационно остановила Интер – Малиновский и Ко снова огорчили гранда, украинец в роли невидимки.

Анатолий Трубин помог Бенфике добыть обманчивый разгром в Примейра-лиге. Украинец выдал феерию и стал ключом к успеху.

Итало-украинский голкипер дебютировал за Наполи в Серии А.

Другие главные события

Реал принял официальное решение по Анчелотти и сорвал "украинский" план сборной Бразилии.

Барселона определилась с ключевой трансферной целью – каталонцы переманят "изменника" Жироны.

Галатасарай – Фенербахче: матч за Суперкубок Турции отменен за несколько минут до старта – напрасная поездка Луческу в Саудовскую Аравию.