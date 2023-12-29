Кравец родилась на Донетчине и уже почти десять лет играет только за иностранные клубы. Сначала это была та же Россия, затем Казахстан, Израиль, Франция и Италия. В то же время Дарью регулярно вызывали в сборную Украины, за которую она успела сыграть 60 матчей, забив 8 голов.

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Выяснилось, что Кравец пытался заехать на Россию уже в разгар полномасштабной войны. Это стало известно из сюжета российского телеканала о том, как на границе проверяют украинцев, пытающихся попасть на территорию оккупантов.

На видео игрок сборной Украины заявила: "Буду играть в футбол". Именно для этого она пыталась пересечь границу. Однако Кравец ждал сюрприз. Оказывается, в распоряжении оккупантов есть полный доступ к данным пользователя в мессенджере Телеграмм. Они даже могут восстанавливать удаленные сообщения и аккаунты.

Дарья тщательно почистила личные переписки, но россияне смогли их восстановить и установили, что в общении она часто называла захватчиков "орками" и даже намеревалась публично помогать ВСУ. В сообщении говорится, что Кравец хочет сделать аукцион, где бы разыграла футболки Хосе Кальехона или Лукаса Торрейры.

Очевидно, что это сообщение датировано началом 2022, когда испанец и аргентинец еще играли за Фиорентину, где в то время также выступала Кравец. Интересно, сколько времени понадобилось девушке, чтобы прийти от таких намерений до попытки попасть на Россию? Установить это не так просто, ведь неизвестно, когда было снято видео допроса футболистки.

Следует заметить, что в сюжете пропагандисты оккупантов рассказывают и о других украинцах, пытавшихся попасть на территорию захватчиков. И их также "разоблачили" благодаря Телеграмму. Мужчина из Полтавы даже удалил этот мессенджер, но российские спецслужбы смогли восстановить профиль и всю личную переписку. Выводы по этой ситуации делайте сами.

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