Лига конференций, 1/2 финала, первые матчи

Астон Вилла – Олимпиакос – 2:4

Голы: Уоткинс, 45+1, Диаби, 52 – Эль Кааби, 17, 29, 56 (п.), Эссе, 67

Нереализованный пенальти: Луис, 84 (Астон Вилла)

Фиорентина – Брюгге – 3:2

Голы: Соттиль, 5, Белотти, 37, Нзола, 90+2 – Ванакен, 17 (п.), Тьяго, 63

Удаление: Оньедика, 61 (Брюгге, вторая красная карточка)

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Настоящее безумие выдали Астон Вилла и Олимпиакос. Греки в гостях уже к середине первого тайма вели со счетом 2:0 – сначала Эль Кааби попал в девятку, а затем переиграл Робина Ольсена после выхода один на один. Фортунис незадолго до перерыва мог добивать шокированных хозяев, но после пушечного выстрела мяч просвистел над перекладиной. Англичане сумели забить гол в раздевалку, зародив интригу.

После отдыха Диаби ударом с острого угла восстановил статус-кво, но уже через 4 минуты за игру рукой Дугласа Луиса арбитр назначил пенальти и греки вновь вышли вперед – Эль Кааби оформил хет-трик. За немного Олимпиакос снова увеличил свое преимущество до двух мячей, заставив замолчать Вилла Парк.

Шоу продолжилось и рефери во второй раз указал на отметку – на этот раз в ворота Олимпиакоса (за фол и игру рукой). К мячу подошел Луис и... промахнулся. Несмотря на все попытки, подопечные Унаи Эмери так и не смогли забить и будут иметь серьезные проблемы в гостях в ответном матче.

Не хуже выдалась дуэль между Фиорентиной и Брюгге. Уже на 5-й минуте итальянцы вышли вперед, но еще до середины тайма бельгийцы отыгрались – игра рукой привела к одиннадцатиметровому. На перерыв, однако, команды ушли с преимуществом хозяев – Белотти успел забить в конце тайма.

На 61-й минуте Брюгге остался в меньшинстве – Оньедика умудрился в течение трех минут заработать два "горчичника", подставив свою команду. Казалось, сейчас "фиалки" возьмутся добивать обескровленного соперника, но тот неожиданно сравнял. Уже в добавленное время Фиорентина все-таки сумела дожать Брюгге и поедет на вторую часть битвы за выход в финал с небольшим преимуществом.

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