Нури Шахин и Свен Бендер присоединились к тренерскому штабу Эдина Терзича, сообщает официальный сайт "шмелей". Контракты рассчитаны до 30 июня 2025 года. А вот Армин Ройтершан больше не будет помогать Терзичу.

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Шахин и Бендер являются легендами Дортмунда, наиграв за клуб более 200 матчей. Оба уже имеют определенный тренерский опыт. 35-летний Шахин три сезона неплохо работал с Антальяспором, а 34-летний Бендер делал первые шаги в юношеских сборных Германии.

Напомним, Боруссия пошла зимовать на пятой строчке Бундеслиги, отставая на 6 очков от зоны ЛЧ и на 15 от лидера (Байера). Подопечные Терзича пробились в 1/8 финала ЛЧ, где встретятся с ПСВ.

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