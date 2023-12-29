Довбик может стать партнером Мудрика в Челси – украинский форвард Жироны № 1 в шорт-листе Почеттино
Нападающий сборной Украины Артем Довбик получил очередной вариант трудоустройства.
Форвард Жироны Артем Довбик может перебраться на Туманный Альбион. 26-летнего бомбардира хочет видеть в своем составе Челси, сообщает The Sun.
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По информации источника, лондонцы поставили Довбика на первое место в своем трансферном списке – скауты "синих" по просьбе Маурисио Почеттино последние несколько недель следили за игрой украинца. Наставник Челси впечатлен физическими данными нападающего и видит его идеальным кандидатом в конкуренцию Николя Джексону.
Отмечается, что переходу Довбика будет способствовать уход Армандо Брои, которого не устраивает количество игрового времени в лондонском клубе, а также совместный с Мудриком агент.
Напомним, Артем перешел в Жирону в августе 2023 года и за это время провел за каталонцев 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 5 ассистов. Его контракт с испанцами действует до лета 2028 года, а Transfermarkt оценивает нападающего в 28 млн евро.
К слову, ранее сообщалось об интересе к Довбику со стороны мадридского Атлетико, Барселоны, Вест Хэма, Фулхэма и Астон Виллы.
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