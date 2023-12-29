Сразу 4 клуба АПЛ готовы бросить вызов Ювентусу в борьбе за 21-летнего украинца, утверждает Futbol de Inglaterra. Речь идет о Ман Сити, Брайтоне, Арсенале и Челси.

Судаков – о потенциальном уходе из Шахтера: "Пример Цыганкова и Довбика показателен, но мы видим, каким стал Мудрик"

Везде, кроме "горожан", есть хорошие знакомые. Брайтон тренирует Роберто Де Дзерби, подпускавший Судакова в Шахтере к основе. В Арсенале партнер по сборной Украины – Александр Зинченко. Михаил Мудрик еще с юношеского футбола является близким другом Георгия и явно даст Челси хорошую рекомендацию по поводу земляка.

Напомним, в нынешнем сезоне Судаков провел за Шахтер 18 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист. Действующий контракт хавбека с "горняками" рассчитан до лета 2028 года, а цена по Transfermarkt составляет 18 млн евро.

Судакова в Европе никто не будет спрашивать, чего он хочет – что влияет на ценник украинского феномена?