Украинский вратарь гданьской Лехии Богдан Сарнавский стал лучшим голкипером Фортуна 1 Лиги по итогам первой половины сезона.

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Соперниками нашего земляка были 35-летний Мацей Гостомски из Гурника Ленчна и 19-летний Мацей Кикольски из варшавской Легии, который на правах аренды выступает за Тыхы.

Напомним, Сарнавский перешел в Лехию в июле 2023 года из Кривбасса в статусе свободного агента. В текущем сезоне провел за представителя Гданьска 17 матчей, в которых пропустил 14 голов (в 8 поединках отстоял "на ноль"). Transfermarkt оценивает его в 300 тысяч евро.

К слову, команда украинца ушла на зимнюю паузу на 4-й строчке турнирной таблицы Фортуна 1 Лиги, набрав 32 очка. От лидера – Арки – она отстает на 2 пункта.

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