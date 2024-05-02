Санчо три года назад покинул Дортмунд и в статусе суперзвезды за 85 миллионов евро уехал покорять АПЛ. Результативность в Бундеслиге была шикарной – Джейдон выбивал двузначные показатели и по голам, и по ассистам. Перенести такой уровень на родину не удалось. Он выглядел нелепым и растерял веру в себя, проблемы Манчестер Юнайтед засосали.

Боруссия выстояла победу над ПСЖ в полуфинале ЛЧ – бриллиантовый Санчо ожил, два героя-трудяги, "извинения" Дембеле

В начале этого сезона Эрик Тен Хаг решил показать свою железную руку. Быстро разгорелся конфликт: Тен Хаг публично раскритиковал Санчо за плохую работу на тренировках → вингер обвинил тренера в клевете → игрока отстранили от команды. Джейдон полгода не выходил на поле, не мог тренироваться с основой и даже в клубную столовую его не пускали.

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В январе Боруссия вытащила заключенного в аренду. Санчо не сумел мгновенно вернуться на уровень первого дортмундского пришествия, однако эпизодами напоминает о себе. Особенно яркие перфомансы в Лиге чемпионов. Англичанин забил решающий гол в ворота ПСВ на стадии 1/8 финала, затем создал проблемы Атлетико, а в первом полуфинале против ПСЖ выдал лучший матч за три года.

Санчо чаще всех в команде встречался с мячом (65 касаний), что уже удивительно для игрока атаки. 88% точности передач – еще круче. Заподозрили в стерильности? Разочаруем. Каждую ситуацию Джейдон пытался превратить в острый момент, используя скорость или стеночки. Совершил 29 рывков с мячом, 11 раз зашел в чужую штрафную площадь. 4 созданных шанса: мог забивать Брандт, должен был забивать Фюлькруг.

Главная цифра вечера – 12 успешных попыток дриблинга. Просто "ЧТО?!" У всего ПСЖ – 13, а там Мбаппе, Дембеле и Барколя. Не трудно догадаться, кто в последний раз показывал нечто подобное в полуфинале Лиги чемпионов. Месси в 2008-м, когда 16 раз обыграл футболистов МЮ. До Джейдона ни один англичанин не выбивал такую статистику в ЛЧ. Нуну Мендеш, который сегодня должен был сдерживать Санчо на фланге, видел только пятки.

В игру Санчо вернулась легкость, уверенность и желание. У него снова все получается. Обыгрался, пробросил, рывок, зрячий прострел на пустые ворота – знакомый Санчо. 13 выигранных дуэлей (70%) – это фантастика для вингера. Хотя казалось, что Джейдон даже не вступает в единоборства, а убегает от них. Грандиозный перфоманс. И мы говорим о футболисте, который ушел с поля без результативных действий.

После игры Санчо пришел на интервью в лучшую программу о Лиге чемпионов на CBS. Джейми Каррагер и Петер Шмейхель пытались выпытать секрет возрождения и узнать, останется ли футболист в Боруссии. Джейдон говорит, что ничего не знает и просто концентрируется на каждом матче с мечтами о Евро-2024. Летом он должен вернуться в МЮ – еще два года контракта. Очень не хочется снова потерять эту магию вне Хогвартса.