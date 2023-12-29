Реал решил обойтись без тренерских революций в ближайшие годы. Главный тренер команды Карло Анчелотти поставил подпись под новым соглашением с мадридским клубом.

Мадридский клуб и Карло Анчелотти договорились о продлении контракта до 30 июня 2026 года, утверждает Relevo. Вскоре поступило и официальное подтверждение.

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Стороны пришли к компромиссу перед Рождеством. Руководство Реала довольно первой половиной сезона – уверенный выход из группы ЛЧ, вершина Ла Лиги. Боссы "сливочных" решили придать команде и Анчелотти уверенности перед вторым этапом кампании. Напомним, второй приход итальянца на Сантьяго Бернабеу продолжается с 2021 года.

Решение Анчелотти вряд ли понравится сборной Бразилии, надеявшейся разыграть "украинский" план с Сергеем Ребровым и бесплатно забрать Карло в 2024 году. Впрочем, CBF придется искать альтернативу или до конца доверять временному тренеру Фернандо Динизу.

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