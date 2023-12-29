Андрей Лунин, несмотря на все свои старания, так и не сумел убедить Карло Анчелотти, что способен стать первым номером Реала хотя бы на время отсутствия Тибо Куртуа.

В пятницу, 29 декабря, появилась информация, что Андрей Лунин стал фаворитом в борьбе за статус основного кипера Реала на период отсутствия травмированного бельгийца. Украинец якобы впечатлил Карло Анчелотти решением досрочно завершить мини-отпуск и быстрее вернуться к работе перед второй частью сезона.

Лунин обогнал Кепу в битве за роль первого номера Реала – поступок украинца поразил Анчелотти

Впрочем, все оказалось не столь оптимистично для 24-летнего украинского вратаря. Как удалось узнать "Футбол 24", Андрей Лунин не будет основным голкипером Реала во второй части сезона 2023/24. В матче против Мальорки, который станет для "сливочных" первым в 2024 году (3 января в 20:15), в воротах мадридцев сыграет Кепа.

Карло Анчелотти, который официально продлил контракт с Реалом, в дальнейшем будет делать ставку именно на баскского кипера. Реал на этот момент все еще не определился с будущим обоих вратарей по завершении сезона.

В случае с Кепой, выступающим за "бланкос" на правах аренды из Челси, решение будет приниматься по результатам его выступлений в ближайшие месяцы. Эксклюзивной информацией, которая противоречит последним новостям о Лунине, с "Футбол 24" поделился один из ведущих инсайдеров Relevo Серхио Сантос. Он же, к слову, первым сообщил о новом контракте Анчелотти – еще до официального объявления.

Напомним, в сезоне 2023/24 Андрей Лунин сыграл за Реал 9 матчей во всех турнирах (6 пропущенных голов, 4 "сухих" поединка). Кепа провел 15 матчей (7 "сухих", пропустил 12 мячей). Контракт украинца с мадридским клубом рассчитан до лета 2025-го, а аренда испанца – до завершения сезона 2023/24.

Лунин вышел в лидеры среди голкиперов топ-5 лиг Европы – Анчелотти лишил украинца шансов на престижный трофей