Галатасарай и Фенербахче так и не выйдут на поле стадиона в Эр-Рияде, где должен был состояться поединок за Суперкубок Турции.

Галатасарай и Фенербахче отказались от проведения матча за Суперкубок Турции, который должен был начаться в 19:45 по киевскому времени. Все из-за запрета властей Саудовской Аравии вывешивать на стадионе баннеры с изображением первого президента Турции – Мустафы Кемаля Ататюрка, сообщает Milliyet.

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Игру отменили за несколько минут до ее начала. Ожидается, что матч за Суперкубок будет сыгран в Турции в другой день. Федерация футбола страны позже сделает официальное заявление по поводу инцидента. Галатасарай и Фенербахче уже покинули стадион и вернулись в гостиницу.

Интересно, что на поединок в Эр-Рияд прибыл экс-тренер Динамо Мирча Луческу. Соцсети сообщают, что румынский специалист заселился в одну гостиницу с командами.

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