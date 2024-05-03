В последних матчах за Барселону Канселу проявил себя не лучшим образом. Он не сыграл заметную роль в играх с ПСЖ в Лиге чемпионов и с Реалом в чемпионате. Его выступления вызвали критику болельщиков, которые поставили под сомнение профпригодность Жоау. Однако это не изменило мнение об игроке со стороны спортивного директора клуба Деку и главного тренера команды Хави. Оба руководителя Барселоны по-прежнему считают Канселу сильным фланговым защитником и хотели бы продлить его пребывание в столице Каталонии ещё на год. Об этом информирует Marca.

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У Барселоны нет лишних 25-30 млн евро, чтобы выкупить защитника у Манчестер Сити. Идея "блаугранас" заключается в договорённости с "горожанами" о втором сезоне аренды для Канселу, который в этом сезоне играет чаще слева, чем справа – из-за травмы Бальде. Барселона ценит тот факт, что португалец на своей позиции всегда нацелен на атаку – этим он придаёт команде атакующий стиль.

Самому Канселу очень комфортно в Барселоне и он хотел бы продолжить свою карьеру именно здесь. Он заявляет об этом публично, и в Манчестер Сити осведомлены об этом. Английскому гранду придётся принять решение о будущем защитника, но всё говорит о том, что Сити согласится продлить аренду Жоау: Пеп Гвардиола на него больше не рассчитывает.

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