Уволенный из Ромы по ходу этого сезона Жозе Моуринью недавно отклонил несколько запросов, поскольку присматривается к работе в Баварии. Однако, как информирует Bild, есть большие сомнения в том, что мюнхенский клуб всерьёз захочет рассмотреть его кандидатуру на пост главного тренера команды.

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Сообщается, что руководству Баварии не нравится оборонительный стиль игры, который "особенный" прививает своим командам. Также боссы Баварии не в восторге от раздутого эго португальского специалиста. Будучи главным тренером Ромы Моуринью постоянно напоминал журналистам о своих прошлых успехах.

Напомним, что ранее основной кандидат "рекордмейстра" на пост главного тренера Баварии Ральф Рангник отказался от работы в Мюнхене и решил сосредоточиться на работе со сборной Австрии.

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