Наполи вдруг стал часто фигурировать рядом с фамилиями украинских игроков.

Георгий Судаков пополнил список целей чемпионов Италии, сообщает журналист Мэтт Лоу.

Судаков имеет 4 варианта трансфера в АПЛ – Ман Сити, переход к Мудрику, Зинченко или Де Дзерби

Скауты Наполи посетили три матча Шахтера в Лиге чемпионов, чтобы оценить игру 21-летнего хавбека. Раньше партенопейцев связывали еще с двумя украинскими игроками – Андреем Луниным и Николаем Матвиенко. Судаков может стать заменой Петру Зелиньски, который не спешит продлевать контракт и летом получит статус свободного агента.

Напомним, в нынешнем сезоне Георгий провел за Шахтер 18 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист. Действующий контракт хавбека с "горняками" рассчитан до лета 2028 года, а цена по Transfermarkt составляет 18 млн евро.

Судакова в Европе никто не будет спрашивать, чего он хочет – что влияет на ценник украинского феномена?