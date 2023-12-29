Вратарь Алексей Шевченко стал свободным агентом и вынужден будет искать новую команду.

Черноморец попрощался с украинским голкипером Алексеем Шевченко. Об этом сообщает клубная пресс-служба "моряков".

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Шевченко провел за команду Романа Григорчука всего пять поединков, в которых "моряки" одержали три победы, но травма помешала голкиперу закрепиться в стартовом составе Черноморца

Напомним, Алексей Шевченко является воспитанником запорожского Металлурга. Голкипер долгое время был в составе Шахтера, но через 5 лет сыграл только девять поединков. Также 31-летний вратарь защищал цвета Карпат, Зари, Говерлы и других украинских клубов.

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