Полузащитник Шахтера Георгий Судаков близок к трансферу в Ювентус, но подписать украинца будет непросто.

Технический директор Юве Кристиано Джунтоли вместе со спортивным директором Джованни Манна лично просматривали игру Судакова, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Отмечается, что Ювентус сосредоточился на украинском полузащитнике, хотя также проявляет интерес к хавбеку Аталанты Тьону Копмейнерсу. Впрочем, подписать Судакова будет непросто – все больше топ-клубов интересуются украинцем. Георгий обойдется туринцам в 30-35 млн евро, а чтобы избежать борьбы с другими именитыми клубами, Ювентус попытается подписать звезду Шахтера зимой.

Напомним, в нынешнем сезоне Георгий провел за Шахтер 18 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист. Действующий контракт хавбека с "горняками" рассчитан до лета 2028 года, а цена по Transfermarkt составляет 18 млн евро.

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