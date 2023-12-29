Александрия официально попрощалась с тренером – специалист поедет к Маркевичу в Карпаты
Владимир Езерский покинул тренерский штаб Руслана Ротаня.
Александрия официально объявила о прекращении сотрудничества с Владимиром Езерским, ассистентом Руслана Ротаня в первой команде. Об этом пишет клубная пресс-служба.
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Стоит отметить, что Владимир Езерский присоединился к тренерскому штабу Руслана Ротаня в январе 2023 года и отвечал в команде за подготовку защитников.
Уже известно следующее место работы Владимира Езерского. Специалист продолжит тренерскую деятельность во львовских Карпатах, где будет помогать Мирону Маркевичу
Карпаты на зимнюю паузу ушли в статусе лидеров группы А Первой лиги, набрав 45 очков из 54 возможных.
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