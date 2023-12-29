Дженоа и Интер сыграли 29 декабря в 18 туре чемпионата Италии (1:1). Счет и обзор матча с участием Руслана Малиновского читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Дженоа – Интер, стартовал в 21:45 по киевскому времени. "Нерадзурри" в случае победы укрепляли лидерство в чемпионате Италии и отрывались от Ювентуса на 7 очков (правда, у туринцев есть игра в запасе). Команда Руслана Малиновского могла довести беспроигрышную серию до трех поединков. В позапрошлом туре подопечные Альберто Джилардино отобрали очки у Ювентуса, после чего победили Сассуоло.

Но Интер для Дженоа – не соперник, а просто какой-то крах. В предыдущих 8-ми матчах "грифоны не забили ни одного гола и потерпели 7 поражений с общей разницей 0:25. Последний раз генуэзцы отбирали очки у миланской команды еще в феврале 2018 года, выиграв со счетом 2:0. В пользу Дженоа было отсутствие двух лидеров Интера – Лаутаро и Димарко пропускали игру из-за травм, а у "грифонов" вернулся Матео Ретеги, залечивший повреждение и оказавшийся в заявке.

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С Русланом Малиновским вышла любопытная ситуация. Сайт Серии А сначала включил украинца в стартовый состав Дженоа, но позже его фамилию переместили в запас. В итоге, в основе "грифонов" вышел Кевин Строотман, а Малиновский начал в резерве.

Старт игры прошел в крайне низком темпе. Среди моментов – слабый удар Тюрама головой, который не составил никаких проблем для Мартинеса. Вместо футболистов на первый план вышли тифози Дженоа, устроившие дымовую завесу на Луиджи Феррарис. Арбитр решил убрать команды с поля на 17-й минуте. Пауза продолжалась минут 5, а после возобновления игры Интер снова создал полумомент – Мартинес забрал мяч после неудачного удара Арнаутовича.

Лишь на 30-й минуте Дженоа впервые обострила ситуацию у ворот Зоммера, но Гудмундссон вместо удара метров с 15 решил отдать на Экубана, а тот не ждал. Угловой, завершившийся заблокированным ударом Баделя. Интер ответил неплохой попыткой Чалханоглу из-за пределов штрафной – Мартинес не дремал.

А на 42-й минуте "нерадзурри" все же забили. Биссек выиграл борьбу в штрафной, Барелла пробил, Мартинес перевел мяч в штангу, но первым на добивании был Арнаутович, который занес круглого в сетку. Первый гол австрийца в текущем сезоне Серии А. Хозяева апеллировали к арбитру по поводу фола против Строотмана, однако взятие ворот засчитали.

Казалось, Интер выиграет "ничейный" первый тайм, но на 7-й добавленной минуте Дженоа отыгралась. Дрэгушин головой замкнул подачу с углового. Ян Зоммер задел мяч, но не спас. 1:1 после первой половины. Первый гол "грифонов" в ворота Интера за 9 последних матчей!

На старте второй половины Интер мог выйти вперед. Бастони длинным пасом нашел Бареллу в штрафной, тот сбросил под удар Арнаутовичу, который пробил неточно. У Дженоа Васкес влупил с острого угла – Зоммер перевел на угловой. Вернее, мяч попал в швейцарского вратаря. Был еще удар Баделя с лёта, который рассмешил болельщиков Интера – мяч улетел в район углового флажка.

На 61-й минуте появились Руслан Малиновский и Матео Ретеги. Но едва не забил Интер – Чалханоглу со штрафного классно навесил на Ачерби, который пробил в нижний угол. Мартинес спас Дженоа. По сути это и все. Малиновский за отведенное ему время был совершенно незаметен. Разве что подал штрафной на голову сопернику уже в добавленное время. Только 8 касаний мяча за 30+ минут игры, 5 из 7-ти точных пасов, ни одного удара и три потери мяча. Оценка Руслана от Sofa Score – 6,5.

1:1 – Интер набрал 45 очков и гарантированно станет "зимним чемпином" Италии. Ювентус отстает на 5 баллов, а в субботу сыграет с Ромой. Дженоа довела беспроигрышную серию до трех матчей. У Малиновского и Ко 20 пунктов и 13 место.

Дженоа в очередной раз в текущем сезоне отбирает очки у гранда в домашнем матче. Наполи, Рома, Ювентус, теперь Интер – никто из этих команд не смог вывести из Луиджи Феррарис три очка.

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