Андрей Лунин прилагает огромные усилия, чтобы чаще выходить в старте Реала.

Украинец вырвался вперед в борьбе с Кепой Аррисабалагой за ворота "сливочных", утверждает Don diario.

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Карло Анчелотти был приятно удивлен решением украинца досрочно завершить отпуск, чтобы начать подготовку ко второй половине сезона. Лунин и Кепа оба неплохо выглядели в матчах, поэтому для конкуренции была важна каждая минута даже тренировки. Анчелотти обещал определиться с №1 после Рождества. Вероятно, Лунин ответственным подходом добавил аргументов в свою пользу.

Напомним, украинец в нынешнем сезоне провел 9 матчей, пропустил 6 голов и 4 раза сохранил ворота "сухими". Статистика Кепы – 15 матчей, 12 пропущенных и 7 "клиншитов".

Лунин может стать партнером Мудрика в результате обмена между Реалом и Челси – самый богатый клуб мира также в борьбе