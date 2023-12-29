Португалия, Примейра-лига, 15-й тур

Бенфика – Фамаликан – 3:0

Голы: Кабрал, 31, Силва Р., 85, Муса, 89

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Бенфика очень уверенно начала домашнюю игру с середняком турнирной таблицы Фамаликаном. Подопечные Рогера Шмидта понемногу расшатывали оборону соперника и на 31-й минуте наконец распаковали ворота своих визави. Жоау Невеш выдал роскошный пас из центра поля на правый фланг на Рафу Силву, тот ворвался в штрафную и отпасовал в район одиннадцатиметровой отметки. Кабрал в касание перевел сферу в сетку. Украинский голкипер "орлов" Анатолий Трубин до перерыва практически оставался без работы, лишь несколько раз вступая в игру.

Во втором тайме Фамаликан значительно прибавил и нашему земляку пришлось отдуваться за всю команду. На 55-й минуте Трубин спас свои ворота от гола, бросившись в ноги сопернику на линии штрафной после выхода один на один. Через 5 минут он снова продемонстрировал свой класс, выйдя навстречу Чикинью, и уже в падении практически в шпагате перевел мяч на угловой.

Вскоре Анатолий потянул коварный удар от Фонсеки из пределов вратарской – украинец отбил перед собой, а защитники вынесли на угловой. Через мгновение удар после навеса со стандарта в дальний угол снова контролировал украинец. Гости нагнетали и на 72-й минуте только штанга спасла хозяев.

На последних минутах Трубин в очередной раз спас Бенфику, отразив удар, уже сидя на пятой точке. Сразу после этого "орлы" позволили болельщикам выдохнуть – стремительная контратака завершилась голом Рафы Силвы. Хозяева бросились добивать соперника, и Муса добавил к своему ассисту еще и гол. Уже в добавленное время Петар мог оформить дубль, но мяч просвистел мимо левой стойки.

Непростой и обманчивый разгром, который стал возможным лишь благодаря сверхнадежной игре украинского голкипера – если бы Трубин пропустил при счете 1:0, игра могла бы сложиться совсем по-другому.

Победа позволила Бенфике набрать 36 очков и подняться на вершину турнирной таблицы, Фамаликан с 18-ю пунктами седьмой.

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