Україна

Георгій Судаков має 4 варіанти трансферу в АПЛ – Ман Сіті, перехід до Мудрика, Зінченка чи Де Дзербі. Також лідер Шахтаря став третім українцем на радарах Наполі – Ліга чемпіонів виступила "вітриною". І, нарешті, в Італії стверджують, що Ювентус готує зимовий трансфер Судакова – є зіркова альтернатива і головна умова переходу зірки Шахтаря.

Олександрія офіційно попрощалась з тренером – фахівець поїде до Маркевича в Карпати.

Чорноморець попрощався з екс-голкіпером Шахтаря, який провів за "моряків" лише п'ять матчів.

Футболістка збірної України намагалася виїхати на Росію. Телеграм видав окупантам усю "приховану" інформацію.

Наші за кордоном

Андрій Лунін обігнав Кепу у битві за роль першого номера Реала – вчинок українця вразив Анчелотті. Пізніше "Футбол 24" вдалося отримати з Іспанії іншу інформацію. Лунін чи Кепа: автор топ-інсайду про Анчелотті розсекретив ім'я основного воротаря Реала у 2024-му.

Артем Довбик може стати партнером Мудрика у Челсі. Український форвард Жирони №1 у шорт-листі Почеттіно.

Дженоа сенсаційно зупинила Інтер – Маліновський і Ко знову засмутили гранда, українець у ролі невидимки.

Анатолій Трубін допоміг Бенфіці здобути оманливий розгром у Прімейра-лізі. Українець видав феєрію і став ключем до успіху.

Італо-український голкіпер дебютував за Наполі в Серії А.

Інші головні події

Реал ухвалив офіційне рішення щодо Анчелотті і зірвав "український" план збірної Бразилії.

Барселона визначилась з ключовою трансферною ціллю – каталонці переманять "зрадника" Жирони.

Галатасарай – Фенербахче: матч за Суперкубок Туреччини скасований за кілька хвилин до старту – марна поїздка Луческу в Саудівську Аравію.