Головні новини футболу 29 грудня: Судаков нарозхват у Європі, Реал офіційно обрав тренера, Луніну прогнозують проблеми
"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за п'ятницю, 29 грудня.
Україна
Георгій Судаков має 4 варіанти трансферу в АПЛ – Ман Сіті, перехід до Мудрика, Зінченка чи Де Дзербі. Також лідер Шахтаря став третім українцем на радарах Наполі – Ліга чемпіонів виступила "вітриною". І, нарешті, в Італії стверджують, що Ювентус готує зимовий трансфер Судакова – є зіркова альтернатива і головна умова переходу зірки Шахтаря.
Олександрія офіційно попрощалась з тренером – фахівець поїде до Маркевича в Карпати.
Чорноморець попрощався з екс-голкіпером Шахтаря, який провів за "моряків" лише п'ять матчів.
Футболістка збірної України намагалася виїхати на Росію. Телеграм видав окупантам усю "приховану" інформацію.
Наші за кордоном
Андрій Лунін обігнав Кепу у битві за роль першого номера Реала – вчинок українця вразив Анчелотті. Пізніше "Футбол 24" вдалося отримати з Іспанії іншу інформацію. Лунін чи Кепа: автор топ-інсайду про Анчелотті розсекретив ім'я основного воротаря Реала у 2024-му.
Артем Довбик може стати партнером Мудрика у Челсі. Український форвард Жирони №1 у шорт-листі Почеттіно.
Дженоа сенсаційно зупинила Інтер – Маліновський і Ко знову засмутили гранда, українець у ролі невидимки.
Анатолій Трубін допоміг Бенфіці здобути оманливий розгром у Прімейра-лізі. Українець видав феєрію і став ключем до успіху.
Італо-український голкіпер дебютував за Наполі в Серії А.
Інші головні події
Реал ухвалив офіційне рішення щодо Анчелотті і зірвав "український" план збірної Бразилії.
Барселона визначилась з ключовою трансферною ціллю – каталонці переманять "зрадника" Жирони.
Галатасарай – Фенербахче: матч за Суперкубок Туреччини скасований за кілька хвилин до старту – марна поїздка Луческу в Саудівську Аравію.