Украина

Шахтер минимально обыграл Ингулец и оставил Динамо лидером УПЛ. Рух уверенно победил Металлист 1925, нанеся харьковчанам четвертое поражение подряд. Верес на выезде уступил Колосу, а ковалевцы объявили о назначении главного тренера.

Европа

Манчестер Юнайтед отскочил на поле Челси. Санчо получил "золотой" подарок, которого "дьяволы" не заслужили. Тухель не дожал соперника и растерял гандикап на вершине АПЛ. Манчестер Сити приблизился к лидеру, обыграв Вест Хэм. Украинцы остались в тени, а мяч слился с полем.

Реал победил Севилью в битве за первое место Ла Лиги, оторвавшись от конкурентов. Атлетико перестрелял Кадис и поднялся на второе место. Наполи уничтожил Лацио и вышел в единоличные лидеры Серии А, а Милан неожиданно проиграл Сассуоло. Байер уверенно обыграл РБ Лейпциг и вышел на третье место Бундеслиги.

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