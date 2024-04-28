Астон Вилла удержала ничью с Челси в рамках 35 тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Астон Вилла мощно начала, разрывала правый фланг обороны Челси и благодаря этому забила быстрый гол. Мяч залетел в ворота от Кукурельи. Перед перерывом хозяева закрепили преимущество классным ударом Роджерса.

Челси остановил грозу украинцев камбэком с 0:2– Мудрик запомнился только желтыми и ужасными ударами.

Челси отвечал, но моменты традиционно транжирил Джексон – раз офсайд, затем удар в штангу. Михаил Мудрик отыграл почти весь матч, но толку от него было мало, результативными действиями отличиться не удалось.

Героем "синих" стал Мадуэке. Он сначала забил сам после удачного прессинга Челси, а затем ассистировал под шикарный гол Галлахеру – Конор левой положил в дальнюю "девятку".

Гости могли даже вырвать победу, однако Палмер не реализовал выход один на один. А гол Дисаси на пятой компенсированной минуте отменили из-за фола после просмотра VAR.