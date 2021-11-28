В матче 16-го тура УПЛ ковалёвцы на собственном поле были сильнее ровенчан. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Первый опасный момент в матче создал на пятой минуте Колос – хозяева убежали в атаку четыре в четыре, но прострел Ильина был выбит на угловой. Через мгновение Павловец головой из центра штрафной пробил мимо ворот. Немчанинов огрызнулся пушечным ударом слету из-за пределов штрафной – выше ворот.

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Богданов в середине тайма из перспективного стандарта попал в стенку, а через мгновение Нуриев после навеса Ильина головой пробил мимо ворот. На последней минуте Панасенко навешивал со стандарта в штрафную, но мяч после отскока прилетел точно в руки Волынцу.

После перерыва Пасич обострял опасным прострелом во вратарский – Волынец разгадал замысел Геннадия. В ответ Нуриев закручивал метров с двадцати – точно в руки Когуту.

В середине второго тайма Колосу удалось забить. Ценой голой стала ошибка игроков Вереса: после вбрасывания из-за боковой Солдат решил отпасовать на Кучерова, который уже развернулся, не ожидая такого паса. Мяч перехватил Ильин, вышел на ударную позицию и с дальней дистанции псильно пробил в дальний угол – Когут был бессилен.

На 82-й минуте Ренан должен был закрывать игру: бразилец левым флангом сместился в штрафную и выйдя один на один... не смог нормально ударить в уже пустые ворота. Через мгновение Богданов нанес пушечный удар издалека – мяч отбился от Когута и вылетел в поле.

Победа принесла Колосу 18 очков и подняла на десятую строчку турнирной таблицы, Верес с 22 пунктами остался восьмым.

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