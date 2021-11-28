МЮ готовился к роли андердога

Формально – топ-матч. По сути – лидер чемпионата, который находится в отличной форме, против кризисной команды, которая потерпела 4 поражения в 5 турах и осталась без тренера. Фаворит был очевиден, а картина встречи это подтвердила.

Нищета и блеск Жоржиньо в видеообзоре матча Челси – Манчестер Юнайтед – 1:1

Майкл Каррик готовился играть от обороны, потому вышел на матч с тремя опорниками. Еще и посадил в запас Роналду – наверное, с надеждами на прессинг. Однако прессинг у Юнайтед все равно был страшно разбит. Санчо, Рашфорд и Фернандеш включались, но между ними и полузащитой возникали огромные разрывы.

Челси ловил соперника на несогласованности и без проблем проходил этот прессинг короткими передачами. И традиционно имел большое преимущество на флангах. Фред и Мактоминей помогали крайним защитникам, но классная ротация лондонцев (фулбеки, центрхавы, инсайды и крайние центрбеки обменивались позициями) ставила перед "дьяволами" непосильные задачи.

Полный контроль Челси

Челси разрывал фланги МЮ, особенно правый. Хозяева дальними вертикальными передачами целили в зону между Уан-Биссакой и Линделёфом. Эта тактика сработала, моменты возникали весь матч. Уже в дебюте встречи Челси создал из этой зоны два хороших шанса: Зиеш не попал в ворота, а на удар Хадсона-Одоя среагировал Де Хеа.

Де Хеа вообще имел очень много работы. И хорошо ее выполнял. Даже после пушечного удара Рюдигера испанец кончиками пальцев перевел мяч в перекладину. 4 сейва в первом тайме. А сколько еще опасных прострелов выполнили "синие" в штрафную, которые не завершились ударами.

Хозяева тотально доминировали. Пусть они не создавали момент за моментом, но совершенно ничего не позволяли на своей половине. Статистика первого тайма: 10:1 по ударам, 60:6 по точным передачам в финальную треть. Владение доходило до 80%. Не хватало только голов.

"Золотой" подарок

На старте второго тайма Манчестер Юнайтед получил подарок, которого не заслужил. "Дьяволы" после стандарта у собственных ворот вынесли мяч в центр поля прямо на Жоржиньо. Претендент на "Золотой мяч" ужасно сыграл на приеме и бросил голкипера на растерзание Санчо с Рашфордом. Джейдон открыл счет.

МЮ не наиграл на этот гол. В плюс гостям можно занести разве что активность Фреда. Бразилец самостоятельно создал момент для Санчо и претендовал на пенальти. Фред часто играл на перехватах, регулярно хватал мяч и тянул его к чужой штрафной. Лучший в составе МЮ. Снова. Если бы еще реализовал супершанс в конце матча – цены не было бы.

Тухель разыграл всех джокеров, но только ничья

Жоржиньо частично реабилитировался за фейл, забив пенальти. Челси после пропущенного гола усилил давление и разыграл главный козырь – стандарты. Во владение Де Хеа посыпалось бесчисленное количество подач с угловых и штрафных. Какое-то время Манчестер Юнайтед выдерживал, но хозяева взяли количеством. Одна из подач привела к пенальти – Уан-Биссака ударил по ноге Силву.

МЮ должен был получить заряд уверенности после забитого гола, или заряд злости после пропущенного. Но не случилось ни того, ни другого. Челси наседал все сильнее. Прострелы, стандарты, дальние удары. Юнайтед спасал Де Хеа и неточность соперников.

Томас Тухель освежил линию атаки Пулишичем, Маунтом и Лукаку. Челси искал моменты, душил, но безрезультатно. Рюдигер на последних секундах пробил над пустыми воротами. Хозяева чуть не придумали еще один гол для МЮ. Менди ошибся с передачей и подарил мяч Фреду. Бразильцу не хватило мастерства. Роналду тоже свой момент не нашел.

В итоге – ничья. Челси с 30 очками остался на вершине АПЛ, но подпустил конкурентов на расстояние одного балла. Манчестер Юнайтед набрал 18 пунктов и осел на 8 месте с 5-очковым отставанием зоны ЛЧ.

Манчестер Сити переиграл Вест Хэм – украинцы за кулисами, попытки разглядеть мяч, Пеп вернулся на второе место