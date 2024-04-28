Польша, Экстракласс, 30-й тур

Шленск – Рух Хожув – 2:3

Голы: Эспозито, 86, Маценко, 90+2 – Новотны, 11, Войтович, 27, Феликс, 75

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Шленск на своем поле сенсационно проиграл предпоследней команде Экстраклассы – Руху. Хозяева до перерыва пропустили два гола, а в середине второго тайма горели уже 0:3.

Спасать ситуацию претендент на медали взялся всего за 4 минуты до завершения матча – сначала Эспозито из района одиннадцатиметровой отметки пробил под перекладину, а уже в добавленное время эффектный гол головой забил украинский защитник Егор Маценко. Для воспитанника Динамо этот мяч стал дебютным в элитном дивизионе Польши. Гости на последних секундах могли вырвать ничью, но Патрик Климала с метра не попал в пустые ворота.

Как следствие, Шленск с 51-м очком остается третьим, но уже сегодня его может обойти познанский Лех., играющий с Краковией.

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