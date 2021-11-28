В рамках 14-го тура итальянской Серии А Наполи на домашней арене уверенно одолел римский Лацио. Отчет поединка читайте на "Футбол 24".

Вдохновленные открытием памятника и новой формой в честь Марадоны, хозяева с первых минут взяли мяч под свой контроль. Это обстоятельство позволило подопечным Спаллетти оформить быстрый гол.

Наполи представил очередной комплект формы в честь Марадоны

На 8-й минуте Мертенс не смог пробить после прострела Лосано, но мяч отскочил к Пётру Зелиньски, который мощным ударом пробил Рейну. Времени прийти в себя "партенопейцы" оппоненту не предоставили. Уже три минуты спустя неаполитанцы забили во второй раз. Это Инсинье убежал в прорыв левым флангом и отпасовал мяч к полукругу штрафной, где Дрис Мертенс на замахе убрал Ачерби и ударом под штангу не оставил шансов голкиперу – 2:0!

Даже с двойным преимуществом Наполи продолжил играть первым номером. Ребята Спаллетти упустили еще ряд моментов, пока Лацио находился в шоковом состоянии. Тот же Лосано пробивал после флангового прорыва, но мяч пролетел над перекладиной. Выстрел же Руиса заблокировал защитник.

"Орлы" попытались вернуться в игру в середине первого тайма. Сначала Иммобиле на скорости убежал от Ррахмани и решился пробить в ближний угол – Оспина спокойно перевел мяч на угловой. А на 29-й минуте колумбийский вратарь показал чудеса реакции, когда Альберто бил в касание после паса Милинковича-Савича, и вытащил "полосатого" из-под перекладины. Наконец, Ачерби выиграл второй этаж на подаче с углового, но каркас ворот спас хозяев от гола.

Оценив риски, Наполи прибавил и забил в третий раз на 34-й. Руис после стенки с Инсинье перевел мяч на правый фланг, Лосано сбросил под удар Мертенсу, а Дрис с лета роскошно положил мяч в дальнюю девятку – 3:0.

После такой первой половины второй тайм оказался бедным на моменты. Наполи спокойно контролировал ход игры, давая римлянам минимум возможностей забить хотя бы раз. Фактически Лацио так и не смог подобраться к воротам Оспины после перерыва.

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Неаполитанцы же играли на кураже, активно комбинировали и пытались доводить до ударов каждую из осмысленных атак. На 60-й минуте Рейна в прыжке спас гостей после выстрела Руя. А еще через несколько минут произошел и показательный эпизод – запрессингованный неаполитанцами в собственной штрафной зоне испанец вынужден был выбить мяч в аут.

Добил "орлов" на 85-й минуте Фабиан Руис. Он получил пас от Ди Лоренцо, сместился в центр и мастерски уложил в дальний нижний угол ворот Лацио.

Благодаря этой победе Наполи в гордом одиночестве остался лидером чемпионата. В активе команды Спаллетти 35 очков. "Партенопейцы" на 3 пункта опережают Милан, на 4 – Интер.

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