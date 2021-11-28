Вторая попытка экс-наставника сборной Украины добыть очки с Дженоа в Серии А. На этот раз соперник был не столь грозным, как на прошлой неделе. После поражения от Ромы "грифоны" противостояли Удинезе, находившемуся на 16-м месте турнирной таблицы (14 очков). Команда Шевченко шла в зоне вылета – 18 позиция, 9 пунктов и 10-матчевая безвыигрышная серия.

По сути, эта игра была, как говорится, "за 6 очков". У Дженоа просто адский календарь – до конца года "грифоны" сыграют против Милана, Сампдории, Ювентуса, Лацио и Аталанты. У генуэзцев, кроме сложного турнирного положения, еще и серьезные кадровые проблемы – ряд важных игроков (Кришито, Дестро, Максимович, Кайседо) травмированы и не могли помочь команде.

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Шевченко выставил практически тот же стартовый состав, что и в дебютном для себя матче с Ромой. Единственная смена произошла в нападении – вместо ветерана Горана Пандева вышел 21-летний Флавио Бьянки, в 4-х матчах чемпионата забивший 1 гол. Тренер выбрал ту же тактическую схему 5-3-2 (которая эпизодически трансформировалась в 3-5-2), что и неделю назад в противостоянии с Жозе Моуринью.

Первую острую атаку организовала Дженоа – Ровелла слева отбросил на Баделя, тот пробил в касание из-за пределов штрафной – очень неудачно. А на 6-й минуте "грифоны" разыграли еще одну классную атаку, теперь уже правым флангом – Стураро в касание отдал на Сабелли, но его прострел на Бьянки был перехвачен. Интереснее смотрелась именно Дженоа в первые минуты. При этом большую роль играли оба латераля – Сабелли и Камбьясо, регулярно получавшие передачи на ход от центральных защитников.

Напомнил о себе и Удинезе – Бету прорвался со своей половины в штрафную Дженоа и только очень своевременный подкат прервал пас от португальца. Суета и ряд ошибок от футболистов Дженоа вблизи штрафной – атаку Удинезе прервал свисток арбитра. Вынужденная замена у хозяев – опытный Роберто Перейра покинул поле из-за травмы. Впрочем, это не помешало фриульцам постепенно перехватить инициативу. Дженоа запомнилась разве что классными действиями от Ровеллы, который в окружении нескольких соперников заработал право на опасный штрафной. Сам Николо и пробил, но не попал в створ.

Удинезе продолжил давить – удар Арслана был неточен. Перед тем Нейтинк сбрасывал во вратарскую после подачи углового – защитники вынесли. Сиригу вынужден был вступать в игру после удара Волоса в ближний угол. Бету не смог подставить ногу под сильный прострел/удар – очень горячо у ворот Дженоа!

Наконец-то первый удар в створ от гостей. Это Ровелла пробил в руки Сильвестри. А на исходе тайма Дженоа создал роскошный момент. Экубан классно освободился от опеки Самира, но пробил мимо дальнего угла после выхода почти один на один! Самый острый момент в матче перед свистком на перерыв.

На старте второго тайма Деулофеу сместился в центр и сильно пробил, но по пути мяч стал защитник. Первая замена от Шевченко – вместо правого латераля Сабелли появился Гильоне. Но еще один острый момент у ворот Дженоа. Удоги бил с ходу и немного не попал в створ. А вот во втором тайме в атаке у Дженоа не было ничего – команда Шевченко была вынуждена сдерживать атаки хозяев.

Шевченко бросил в бой Пандева вместо Бьянки, а Эрнани заменил Баделя. На 80-й минуте едва не случилось дежавю матча с Ромой. Бету пробил по воротам, а мяч, срикошетив от Камбьясо, попал в штангу и покинул пределы поля! Повезло "грифонам" – Сиригу уже был бессилен. Дженоа ответила своей атакой, завершившейся дальним ударом и сейвом Сильвестри. На последних минутах Удинезе зажал гостей на их половине, но забить так и не смог.

0:0 – Дженоа во втором матче Андрея Шевченко снова не забила, нанеся только два удара в створ, но на этот раз хотя бы сохранила и свои ворота "сухими" – гол Удоги в компенсированное время отменили из-за офсайда. Лишь второй поединок "грифонов" в сезоне без пропущенного мяча. Генуэзцы набрали 10 очков и остались в зоне вылета, доведя безвыигрышную серию до 11 поединков.

Шевченко не выиграл ключевой матч, но вполне мог и проиграть

В матче с Ромой Дженоа нанесла лишь один удар в створ. Сегодня их было целых два – со штрафного в первом тайме и дальний выстрел от Гильоне в конце игры. Последний мог сыграть гораздо лучше, ведь испортил перспективную контратаку "грифонов" – едва ли не единственную за весь матч. Также выделяется и момент перед перерывом, когда Экубан не попал в дальний угол.

Дженоа крайне важно было выиграть этот матч, особенно с учетом дальнейшего сложного календаря, но один острый момент за всю игру – совсем не то, чего ждали от "грифонов" в игре против более-менее равного соперника. Впереди Милан, дерби с Сампдорией, Ювентус, Лацио и Аталанта – если сегодня была бледная игра и нули, то что будет против этих команд?

У ворот Сиригу было даже острее – возможно, чемпион Европы не так часто вступал в игру, но именно Удинезе по ожидаемым голам играл острее и был ближе к победе (1.01 xG против 0.69). Фортуна была на стороне Дженоа – не забываем об ударе в штангу.

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Сценарий матча в Удине где-то напомнил поединок Дженоа против Ромы, разве что "грифоны" не так явно отбивались все 90 минут – попытки выходить в атаку были, причем иногда это выглядело довольно симпатично. Под конец игры генуэзцы снова подсели и вполне могли пропустить, но своего Афен-Гьяна у Удинезе не нашлось.

Впрочем, Шевченко все же стоит отдать должное – первые очерки его работы уже просматриваются. Дженоа, в отличие от соперника, пыталась играть через короткий и средний пас, а Удинезе не чурался банальных лонгболлов. Генуэзцы больше владели мячом и продемонстрировали хорошую статистику удачных передач – на 130 больше, чем у соперников, с точностью 82%.

Но остроты у ворот Удинезе от этого не прибавилось – уровень игроков, вышедших сегодня на поле в составе "грифонов", оставляет желать лучшего. У Дженоа серьезные проблемы как с организацией атак, так и с завершением редких голевых моментов – а их за два матча не набралось даже двух. Не может ведь сам Андрей Николаевич выйти на поле и продемонстрировать тому же Экубану, как реализовывать свой шанс.

Сейчас для украинца и его команды главное – дотянуть до трансферного окна и дождаться возвращения травмированных. С Кришито, Дестро, Кайседо, Максимовичем и несколькими новичками приличного уровня эта команда может заиграть острее, потому что сейчас все очень грустно.

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