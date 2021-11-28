В рамках 14-го тура Серии А состоялось несколько поединков, в том числе с участием Специи с Виктором Коваленко в составе. Читайте отчет о матчах на Футбол 24.

Чемпионат Италии 2021/22, 14-й тур

Милан – Сассуоло – 1:3

Голы: Романьоли, 21 – Скамакка, 24, Кьяер, 33, (аг.), Берарди, 66

Удаление: Романьоли, 77 (Милан)

Специя – Болонья – 0:1

Гол: Арнаутович, 83, (пен.)

Рома – Торино – 1:0

Гол: Абрахам, 32

Милан упустил победу над Сассуоло. Романьоли открыл счет на 21 минуте после паса Тео Эрнандеса, но Скамакка молниеносно выровнял положение. Кьяер до перерыва срезал мяч в собственные ворота, так что на перерыв команды пошли при преимуществе Сассуоло. А во второй половине "нероверди" добили соперника – Берарди забил третий гол в ворота Меньяна, а Романьоли покинул команду в меньшинстве.

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Болонья вырвала победу над Специей. Коваленко вышел в стартовом составе хозяев и отыграл 76 минут в поединке, но его судьба решилась позже – Арнаутович реализовал пенальти и забил единственный гол во встрече.

Рома минимально победила Торино. Несмотря на вынужденную замену Пеллегрини на 15 минуте, "волки" вышли вперед ближе к концу первой половины – Абрахам отличился с очередного ассиста Мхитаряна. Тамми мог оформить дубль, но арбитр после просмотра VAR отменил пенальти. Во втором тайме команда Моуринью удержала победный счет, набрала 25 очков и оторвалась от Лацио, Фиорентины и Ювентуса.

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