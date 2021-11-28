Чемпионат Германии 2021/22, 13-й тур

Айнтрахт – Унион Берлин – 2:1

Голы: Соу, 22, Н'Дика, 90+5 – Крузе, 62, (пен.)

РБ Лейпциг – Байер – 1:3

Голы: Силва, 62 – Вирц, 21, Диаби, 34, Фримпонг, 64

Нереализованный пенальти: Собослай, 88 (РБ Лейпциг)

Айнтрахт на последних секундах обыграл Унион Берлин. Счет во встрече открыл Джибриль Соу на 22 минуте, но после перерыва Макс Крузе ударом с пенальти сделал его снова ничейным. Впрочем, удача улыбнулся Франкфурту – Н'Дика в компенсированное время принес победу Айнтрахту.

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Таким образом клуб из Франкфурта набрал 18 очков и поднялся на 12 место, а Унион Берлин остался шестым с 20 пунктами.

РБ Лейпциг в родных стенах принимал Байер, пытаясь сравняться с "фармацевтами" по очкам и подняться на пятую позицию в таблице. Впрочем, первый тайм "быки" провалили: уже на 8-й минуте Диаби отправил мяч в сетку их ворот (гол отменили из-за офсайда), на 21-й Вирц вырвался один на один и вывел леверкузенцев вперёд, а на 34-й всё тот же Диаби удвоил преимущество сильным ударом с края штрафной – 0:2! Отыграть хотя бы один мяч до перерыва "ротен буллен" не сумели.

В середине второго тайма Андре Силва вернул РБ Лейпциг в игру, замкнув подачу Нкунку ударом головой в левый нижний угол. 1:2! Счастье хозяев, однако, длилось недолго: уже на 64-й Фримпонг влетел в штрафную и пробил с рикошетом – 1:3! На 88-й минуте подопечные Акима Байерлорцера могли отквитать один гол, закрутив интригу, но Собослай не реализовал пенальти. В итоге, финальный свисток зафиксировал победу Байера, после которой Леверкузен набрал 24 очка и вышел на третье место!

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