Центральным событием в 15-м туре Ла Лиги стала встреча между Реалом и Севильей на Сантьяго Бернабеу. Мадридцы подходили к поединку в статусе лидера турнирной таблицы, однако андалусийцы отставали всего на два зачетных балла. Таким образом, болельщики получили настоящее сражение за первое место.

ПСЖ пытался отомстить Реалу "кражой" Винисиуса – гигантская зарплата не соблазнила бразильца

Обе команды начали встречу очень агрессивно, разменявшись рядом острых атак с врываниями в штрафную. Уже на 5-й минуте гости дали первый залп (Ракитич выстрелил из-за пределов штрафной над воротами), а хозяева на 8-й ответили ударом Винисиуса с линии полукруга (неточно). На 12-й Севилья неожиданно открыла счет в результате подачи с углового, которую головой замкнул Рафа Мир – 1:0!

Еще через две минуты он мог оформить дубль, получив пас от Папу Гомеса на левый край штрафной площади, переиграв Куртуа и пробив в пустые ворота. Милитао вынес мяч с ленты, а атака вторым темпом завершилась ударом Мира с острого угла и сейвом Куртуа. После этого момента андалусийцы провели еще несколько интересных атак, однако на 27-й минуте мадридцы могли сравнять счет в результате контрвыпада с прострелом Бензема. Каземиро сбросил мяч Винисиусу, а тот пробил метров с 15 – Буну выручил Севилью.

"Рохибланкос" не останавливались, шокировав столичную публику прорывом Окампоса с обыгрышем Каземиро на дриблинге. В финале эпизода Лукас выстрелил с дальней дистанции в девятку – Куртуа не дотягивался до мяча, но перекладина спасла Реал! У хозяев моментов такого качества не было, но сразу после этого удара "сливочные" забили ответный! Милитао на 34-й минуте прошел далеко на чужую половину и мощно бахнул в ближний угол, Буну переправил сферу в штангу, а Бензема сыграл на добивании – 1:1!

В последней трети первого тайма обе команды могли изменить счет. Так, на 35-й минуте Окампос ворвался в штрафную "бланкос", пробросил мяч мимо Алабы и упал, потребовав пенальти. Его не назначили, хотя контакт на видеоповторах был заметен. Реал огрызнулся в компенсированное время рейдом Менди сквозь левый фланг на край штрафной – в завершении слалома Ферлан покатил пас на Асенсио, а тот метров с 16-ти выстрелил над перекладиной. В конце концов, отдыхать футболисты отправились при 1:1 на табло.

В начале второго тайма соперники сохраняли высокую динамику и активность на чужой трети поля, однако моментов возникало немного. Через 20 минут после возобновления игры команды провели всего по одному моменту – Папу Гомес на 48-й минуте сместился с фланга в штрафную и пробил в дальний угол (Куртуа поймал мяч), а Асенсио на 58-й разогнал контратаку с дальним обводным ударом. Получилось немного неточно.

Постепенно игра скатилась в позиционную и контактную борьбу, в которой Реал планомерно отвоевывал инициативу. Этому способствовали и замены Карло Анчелотти: он бросил в бой Камавингу и Вальверде, в то время как Хулен Лопетеги снял с пробега своего лидера Ракитича (вместо него вышел Дилейни). На 70-х минутах мадридцы уже явно прижимали Севилью, у которой исчезла вся контригра. Куртуа начал скучать, однако "сливочным" не удавалось конвертировать преимущество в реальный момент.

К 85-й минуте в активе "бланкос" были только кроссы в штрафную, дальние удары и ряд контроверсийных эпизодов у ворот нервионцев. Пенальти не давали за них. Также можно вспомнить навес Крооса со стандарта, который замкнул Алаба – слишком высоко. Севилья держалась, однако на 87-й минуте мадридцы включили класс. Не командный, а индивидуальный: Винисиус принял мяч в глубине, сместился с фланга в центр и нанес фантастический удар метров с 22-х – точно в дальнюю девятку. 2:1!

На 88-й Кроос мог закрыть игру, влетев на левый край штрафной площади и упав в борьбе с Диего Карлосом, однако арбитр правильно разобрался в ситуации. Пенальти не назначили. Севилья же в компенсированное время пошла вперед (на стандарты прибегал даже Буну), чуть не спасшись от поражения на 90+3-й минуте – Акунья замкнул подачу со штрафного сильным ударом головой. Куртуа спас "сливочных"!

Таким образом, Реал набрал 33 очка, оставшись на первой позиции в турнирной таблице и оторвавшись от Атлетико и Сосьедада на четыре зачетных балла. Севилья держится четвертой с 28 пунктами в активе.

Атлетико перестрелял Кадис и поднялся на второе место, Эспаньол неожиданно обыграл Реал Сосьедад