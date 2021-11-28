Ла Лига 2021/22, 15-й тур

Бетис – Леванте – 3:1

Голы: Хуанми, 54, 63, 82 – Мустафи, 7

Эспаньол – Реал Сосьедад – 1:0

Гол: Я. Эррера, 77

Кадис – Атлетико – 1:4

Голы: Лосано, 86 – Лемар, 56, Гризманн, 70, Корреа, 76, Кунья, 87

Бетис победил Леванте, а главным героем встречи стал Хуанми. "Летучие мыши" вышли вперед уже на 7 минуте благодаря голу Мустафи, но "вердибланкос" перевернули игру после перерыва. Хуанми оформил дубль за 9 минут (оба раза ассистировал Виллиан Жозе), а перед завершением игры забил третий мяч. Эта победа позволила Бетису набрать 27 очков и временно опередить Атлетико в борьбе за 4 место. Леванте остался на последней позиции.

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Реал Сосьедад на выезде уступил Эспаньолу. Один из лидеров чемпионата довольно слабо проявил себя в атаке, а "папугайчики" воспользовались одним из немногих своих шансов – Янхель Эррера на 77 минуте принес победу Эспаньолу. Это позволило каталонцам набрать 20 очков и подняться на 9 место, а Реал Сосьедад остался вторым с 29 пунктами.

Атлетико на выезде разбил Кадис. Первая половина прошла без голов, а после перерыва Лемар вывел "матрасников" вперед. В период с 70 по 80 минуты Гризманн и Корреа сделали преимущество разгромным. Лосано отквитал один мяч, но Кунья сразу же отправил четвертый мяч в ворота "желтой субмарины". Эта победа позволила Атлетико подняться на второе место, потеснив оттуда Реал Сосьедад (у обеих команд по 29 очков). Кадис остался рядом с зоной вылета.

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