Украинского дерби не получилось

Зинченко и Ярмоленко остались на скамейках запасных. Александр на неделе разочаровал игрой в полузащите, а на левый фланг обороны его не пускает Канселу. Андрей классно сыграл в Лиге Европы, однако в старте, конечно, не вышел. Что любопытно, на его фланге неожиданно появился Форнальс. Дэвид Мойес оставил Боуэна в запасе, а слева выпустил двух защитников – Масуаку та Крессуэлла.

Пеп Гвардиола также подготовил минимальный сюрприз, поставив в центр атаки Мареза. Пока алжирец был на острие, Манчестер Сити делал ставку на скорость, на рывки за спину защитникам. Рияд оттягивал линию обороны гостей, а Гюндоган и Силва вбегали из глубины. Это не приносило желаемого результата, но "горожане" все равно владели преимуществом.

Манчестер Сити – Вест Хэм – 2:1 – видео голов и обзор матча

Вест Хэм не устоял под давлением Сити

Команда Дэвида Мойеса приятно удивляет в этом сезоне. Чего стоит победа над Ливерпулем перед международной паузой, когда "молотобойцы" выглядели очень солидно. С Манчестер Сити также предпринимались попытки осмысленной игры. Вест Хэм компактно располагался на своей половине и прерывал большинство передач в штрафную.

В то же время гости хотели строить собственные атаки. Они старались грамотно распоряжаться мячом, дорожить им, но часто ошибались во время розыгрыша от своих ворот. Стерлинг запрессинговал Джонсона и создал момент для Мареза – алжирец забил из офсайда. Похожий эпизод привел к угловому, когда Ляпорт замкнул подачу в каркас ворот.

Вест Хэм в основное время нанес лишь три удара, только один был острым – Бенрама над воротами. А Манчестер Сити создавал возможности все лучше и лучше. Ключевым стал переход Мареза на родной правый фланг. Рияду требуется свободное пространство. Как только он его получил – выкатил на гол Гюндогану. Потом алжирец мог забивать сам. Жезус, перешедший в центр, тоже имел свой момент.

Игра без мяча, а затем без ворот

В конце первого тайма снегопад усилился. Поле укрыло толстым белым слоем, "зимний" желтый мяч АПЛ выпал из виду. Ничего не было видно, о расположении мяча приходилось догадываться по знакам на поле.

В таких условиях Вест Хэм отказался от розыгрыша короткими передачами и начал действовать попроще – выносить мяч вперед в борьбу. Манчестер Сити наращивал преимущество и должен был заранее закрывать матч, но Зума и Крессуэлл выбили мяч с линии ворот.

Второй тайм задержался на 10 минут, ведь работники Этихад решили идеально расчистить каждый клочок поля. К сожалению, чистый газон не поспособствовал лучшему футболу. Вест Хэм потерял из-за травм Бенрама и Крессуэлла и почти не вылезал из обороны, а Манчестер Сити просто убивал время. Хозяева контролировали мяч без риска и довели матч до логического завершения.

Огонь на последних минутах

В конце встречи команды все же подарили немного зрелища. Фернандиньо вышел из скамейки запасных и удвоил преимущество Сити. Еще был гол Бернарду, но там судьи увидели офсайд. Красивую точку в матче поставил Лансини – воспользовался ошибкой Фернандиньо и попал в угол. Но этот гол не спас ВХЮ.

Вест Хэм не смог повторить сенсацию с Кубка лиги и еще раз наказать Гвардиолу. Сегодня Манчестер Сити спокойно выиграл. "Горожане" набрали 29 очков, вернулись на второе место АПЛ и догнали Челси. Вест Хэм (23 балла) проиграл второй раз подряд, но остался в топ-4.