В центральном матче 13-го тура английской Премьер-лиги лондонский Челси и Манчестер Юнайтед не выявили сильнейшего. Смотрите видео забитых мячей и обзор поединка на "Футбол 24".

Несмотря на весомое преимущество синих, в первом тайме зрители голов так и не дождались. А на старте второй половины неожиданно повел МЮ.

Манчестер Сити – Вест Хэм – 2:1 – видео голов и обзор матча

Лондонцы упустили контратаку "красных дьяволов", Жоржиньо неудачно сыграл на приеме и позволил Санчо и Рашфорду убежать вдвоем на одного Менди – Джейдон забил премьерный мяч в Премьер-лиге. Челси отыгрался на 69-й минуте, когда Жоржиньо уверенно реализовал одиннадцатиметровый за фол Ван Биссаки против Тиагу Силвы.

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