Ингулец принимал Шахтер в рамках 16-го тура УПЛ. Ознакомьтесь с отчетом встречи на Футбол 24.

После изнурительного поединка в Милане против Интера (0:2) Шахтер приехал в Кропивницкий на матч с одним из аутсайдеров УПЛ Ингульцом. Так как Динамо победило Минай, "горнякам" нужно было забирать из этой встречи три очка, чтобы не отпускать киевлян.

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Матч начался спокойно, Шахтер контролировал игру, но особых обострений у ворот Гальчука не возникало. Активно себя проявлял на левом фланге атаки Михаил Мудрик, но его удары и навесы не меняли счет на табло.

Ближе к завершению первого тайма подопечные Де Дзерби все-таки забили. Додо разрезным пасом вывел Тете на свидание с голкипером, и бразилец без особого труда переиграл Гальчука – 1:0.

Гол отрицательно сказался на динамике игры, которая и так не поражала яркими моментами. Шахтеру было достаточно, а Ингулец не слишком огрызался.

В перерыве Лавриненко решил освежить игру тремя заменами, однако на поле это не было заметно. Казалось, что Ингулец окончательно сдался. Болельщики в Кропивницком откровенно скучали, развлекая себя дудками и пением.

С финальным свистком выдохнули с облегчением все, от игроков до Роберто Де Дзерби, который смотрел матч с вип-ложи из-за дисквалификации.

Шахтер только благодаря разнице голов уступает Динамо, оставшись на второй строчке. Ингулец не покидает зону вылета – 15-е место.

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