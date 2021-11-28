В 16-м туре чемпионата Украины Валерий Кривенцов в тактической дуэли уступил своему визаву со Львова Леониду Кучуку. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Уже на первой минуте Сидоренко в прыжке перевел мяч на угловой после выстрела Бренера, продемонстрировав настроение Руха на поединок. Почти сразу Сапуга нанес дальний удар – мимо ворот Металлиста 1925. Львовяне продолжили давить, находясь большую часть времени на чужой половине поля. Харьковчане сознательно отдали инициативу сопернику и играли вторым темпом.

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В середине тайма опасный угловой у ворот Металлиста 1925 завершился ударом через себя – Кверквелия головой выбил за пределы поля. Впоследствии Борячук пробивал слета – мяч прошел рядом со стойкой.

Кравченко к концу тайма мог перевернуть все с ног на голову, когда пробивал из пределов штрафной – вратарь Руха не успевал на выстрел, но точность удара Дмитрия желала лучшего. На второй добавленной минуте львовяне забили: Федорчук навесил в район одиннадцатиметровой отметки, Шершень проиграл верховую борьбу Сапуге и мяч прилетел к Борячуку. Андрей развернулся и прошил Сидоренко. VAR на матче не было, поэтому арбитр указал на центр поля, несмотря на намеки харьковчан на положение вне игры.

После перерыва Металлист 1925 мог отыгрываться. Квирквелия отдал отличную передачу на линию штрафной Руха, мяч подхватил Ермаков и закрутил в дальний угол. Панькив в прыжке кончиками пальцев перевел сферу на угловой.

На 64-й минуте Борячук убежал на свидании с голкипером харьковчан, обыграл последнего и защитника и пробивал с острого угла в уже пустые ворота, но попал в штангу. В ответ Габелок стрелял с линии и уже видел сферу в сетке – защитник буквально лег под мяч и спас Рух.

В середине тайма Климчук продемонстрировал настоящую Бразилию: получив пас с правого фланга в штрафную, он накрутил четырех защитников и с разворота пробил в дальний угол ворот – 2:0. Несмотря на комфортный счет, хозяева продолжили искать счастья у ворот соперника, не отсиживаясь в обороне. Хороший момент в конце матча потерял Рунич, заменивший автора второго гола.

Победа принесла Руху 16 очков и подняла на десятую строчку турнирной таблицы, Металлист 1925 с 19-ю баллами остался девятым.

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