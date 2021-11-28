ПСЖ победил Сент-Этьен в матче 15-го тура Лиги 1, ставшего дебютным для Серхио Рамоса в парижской команде. Читайте отчет о встрече на Футбол 24.

Чемпионат Франции 2021/22, 15-й тур

Сент-Этьен – ПСЖ – 1:3

Голы: Буанга, 25, – Маркиньос, 45+2, 90+1, Ди Мария, 79

Удаление: Колодзейчак, 45 (Сент-Этьен)

Матч между ПСЖ и Сент-Этьеном стал особенным, ведь именно в нем впервые в составе парижан сыграл Серхио Рамос. Уже в дебюте поединка парижане вроде бы вышли вперед, но Неймар находился в офсайде, когда забивал с передачи Месси.

Рамос продемонстрировал свою готовность к борьбе, а вот улучшить игру ПСЖ в защите не смог, чем воспользовался Сент-Этьен. Хазри шведой забросил в штрафную, сразу два нападающих "зелено-белых" выскочили на Доннарумму и Буанга таки пробил итальянца. Защита парижан откровенно проспала эпизод. Первый тайм завершился голом ПСЖ. Сначала Колодзейчак сорвал рейд Мбаппе ценой удаления, а Месси со штрафного нашел голову Маркиньоса.

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После перерыва парижане забрали мяч под свой контроль и пытались раскрыть оборону соперника. Месси имел несколько возможностей, однако сначала не смог дотянуться до мяча, а затем с убийственной позиции не попал по воротам. Имели свои шансы и Неймар с Мбаппе, но ПСЖ не хватало точного удара вплоть до 79 минут.

Затяжная атака центром, Месси шатнул защитника и отдал направо на свободного Ди Марию – Анхель с левой пробил в дальний угол и принес победу парижанам. Впрочем, концовка игры получилась не очень приятной для ПСЖ – Неймар в одном из эпизодов подвернул ногу и покинул поле только с помощью врачей. А точку во встрече поставил Маркиньос, замкнув навес Месси с левого фланга.

Таким образом, ПСЖ набрал 40 очков и закрепился на первой строчке чемпионата, оторвавшись от второй Ниццы уже на 14 пунктов. Сент-Этьен с 12 баллами остался последним.

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