В конце поединка Сент-Этьен – ПСЖ (1:3) Неймар в борьбе с соперником неудачно приземлился на ногу и не смог продолжить игру.

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Видеоповтор продемонстрировал, что травма может оказаться очень серьезной. Бразильский форвард даже не мог самостоятельно покинуть поле, и его вынесли на носилках.

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В нынешнем сезоне чемпионата Франции Неймар провел 10 матчей, в которых отличился тремя голами и отдал столько же ассистов. В Лиге чемпионов, в плей-офф которой парижане уже пробились, бразилец вышел на поле 4 раза, результативными действиями не отмечался.

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