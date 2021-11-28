На 33-й минуте Илкай Гюндоган отлично сориентировался в хаосе после прострела Мареза и пробил Фабиански с нескольких метров.

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Под занавес встречи команды обменялись забитыми мячами. Сначала Фернандиньо с линии штрафной технично уложил в угол после передачи Жезуса. А на 90+4-й минуте Мануэль Лансини обворовал того же Фернандиньо и искусно забил от стойки.

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