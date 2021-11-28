Манчестер Сити – Вест Хэм – 2:1 – видео голов и обзор матча
28 ноября 20:55 - Читати українською
В рамках 13-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити дома одолел лондонский Вест Хэм. Смотрите видео забитых мячей и самых интересных моментов поединка.
завершено
34’ Илкай Гюндоган
90’ Фернандиньо
Мануэль Лансини 90+4’
34’ Илкай Гюндоган
90’ Фернандиньо
90+4’ Мануэль Лансини
На 33-й минуте Илкай Гюндоган отлично сориентировался в хаосе после прострела Мареза и пробил Фабиански с нескольких метров.
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Под занавес встречи команды обменялись забитыми мячами. Сначала Фернандиньо с линии штрафной технично уложил в угол после передачи Жезуса. А на 90+4-й минуте Мануэль Лансини обворовал того же Фернандиньо и искусно забил от стойки.
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