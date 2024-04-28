Атлетико обыграл Атлетик, однако мадридские болельщики показали себя с худшей стороны. В первом тайме с трибун летели расистские оскорбления в адрес Нико Уильямса.

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Темнокожий баск пошел подавать угловой и услышал "обезьяньи звуки" от мадридских фанов. Уильямс-младший попросил арбитра остановить игру, после чего диктор стадиона сделал предупреждение.

Матч вскоре возобновили, однако Нико теперь слышал свист каждый раз, когда встречался с мячом. Перед перерывом он ответил врагам забитым голом и отпраздновал, показывая цвет своей кожи.

"Глупые люди есть везде. Я отпраздновал гол со злобой, ведь это недопустимо, когда тебя оскорбляют из-за цвета кожи", – сказал после игры Уильямс. Его поддержал брат и игроки Атлетико. Коке и Гризманн просили болельщиков прекратить.

Братья Уильямсы – сыновья мигрантов из Ганы. Они выросли в Стране Басков и получили право выступать за мононациональный Атлетик. Нико играет за сборную Испании.

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