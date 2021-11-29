Україна

Шахтар мінімально обіграв Інгулець і залишив Динамо лідером УПЛ. Рух впевнено переміг Металіст 1925, завдавши харків'янам четвертої поразки поспіль. Верес на виїзді поступився Колосу, а ковалівці оголосили про призначення головного тренера.

Європа

Манчестер Юнайтед відскочив на полі Челсі. Санчо отримав "золотий" подарунок, якого "дияволи" не заслужили. Тухель не дотиснув суперника та розгубив гандикап на вершині АПЛ. Манчестер Сіті наблизився до лідера, перегравши Вест Хем. Українці залишилися в тіні, а м'яч злився з полем.

Реал переміг Севілью в битві за перше місце Ла Ліги, відірвавшись від конкурентів. Атлетіко перестріляв Кадіс та піднявся на другу сходинку. Наполі знищив Лаціо та вийшов в одноосібні лідери Серії А, а Мілан несподівано програв Сассуоло. Байєр впевнено переграв РБ Лейпциг і вийшов на третє місце Бундесліги.

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