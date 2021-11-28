Колос на своем сайте объявил о назначении Ярослава Вишняка главным тренером команды.

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39-летний специалист официально вступил в должность с сегодняшнего дня – 28 ноября. Детали контракта не сообщаются.

Напомним, после увольнения Руслана Костышина в конце лета исполняющим обязанности наставника был Сергей Кузнецов, покинувший команду перед игрой против Шахтера. Последние четыре матча ковалевцами руководил именно Вишняк.

К слову, сегодня Колос дома минимально победил ровенский Верес и, очевидно, именно эта победа позволила Вишняку избавиться от приставки "и.о."

Ранее кандидатами на место тренера "хлеборобов" называли Дениса Бушуева, Романа Григорчука, Дмитрия Михайленко, Олега Кононова и Руслана Костышина.

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